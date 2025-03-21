Kami Miner'den Fenerbahçe'ye ret!

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Kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kami Miner transferinde hayal kırıklığı yaşandı. 2003 doğumlu pasörün Sarı Melekler'den gelen teklifi reddettiği iddia edildi.
Kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kami Miner transferinde hayal kırıklığı yaşandı. 2003 doğumlu pasörün Sarı Melekler'den gelen teklifi reddettiği iddia edildi.
MINER, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
La Gazzetta dello Sport tarafından aktarılan bilgilere göre; Fenerbahçe, Kami Miner transferinde aradığını bulamadı. Sarı-Lacivertli ekibin teklif götürdüğü Miner'ın teklifi reddettiği belirtildi.
İTALYA'YA TRANSFER OLUYOR
Transferde Fenerbahçe'yi reddettiği öne sürülen Kami Miner'ın İtalya'ya gideceği belirtildi. Genç pasörün Vero Volley Milano ile anlaştığı iddia edildi.