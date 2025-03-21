Kami Miner'den Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 2003 doğumlu pasör Kami Miner, Sarı-Lacivertliler'in teklifini reddetti.

, Fotoğraf; Instagram
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Kami Miner'den Fenerbahçe'ye ret!
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21 Mart 2025 10:00

Kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Kami Miner transferinde hayal kırıklığı yaşandı. 2003 doğumlu pasörün Sarı Melekler'den gelen teklifi reddettiği iddia edildi. 

MINER, FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

La Gazzetta dello Sport tarafından aktarılan bilgilere göre; Fenerbahçe, Kami Miner transferinde aradığını bulamadı. Sarı-Lacivertli ekibin teklif götürdüğü Miner'ın teklifi reddettiği belirtildi.

İTALYA'YA TRANSFER OLUYOR

Transferde Fenerbahçe'yi reddettiği öne sürülen Kami Miner'ın İtalya'ya gideceği belirtildi. Genç pasörün Vero Volley Milano ile anlaştığı iddia edildi.

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