ABOUBAKAR ALTI GOLE ULAŞTI

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar karşı karşıya geldi.Kamerun, iki kalecisi de forma giyemeyen ve sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'un kaleyi koruduğu maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Toko Ekambi ve 70. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Komorlar'ın tek golü ise 81. dakikada M'Changama'dan geldi.Komorlar'da Nadjim Abdou, karşılaşmanın 7. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistli tamamlayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, turnuvada 6 gole ulaştı.Bu sonucun ardından Kamerun, turnuvada çeyrek finale yükseldi. Komorlar ise turnuvaya veda etti.