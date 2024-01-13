Kamerun'dan Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama

Kamerun Milli Takımı, antrenmanda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.
Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.
GREMIO İLGİLENİYORDU
Öte yandan Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.
Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık sonrası sol uyluğunda 1. derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa süre içinde takıma döneceği ifade edildi.
GREMIO İLGİLENİYORDU
Öte yandan Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.