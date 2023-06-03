Kafkas: 'Her zaman kalbimde olacaklar'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel kayserispor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçtan galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, zor bir deplasman da çok iyi bir takıma karşı galip ayrıldıklarını belirterek, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Özellikle topsuz oyunda bunda çok başarılı olduk." ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKLAR"



İstedikleri sonucu aldıklarını anlatan Kafkas, şunları kaydetti:



"Çok az pozisyon verdik. Daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. İçinde bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan bir ya da üç puan almaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Büyük camia, büyük taraftar. Çok uzun yıllar hizmetim var buraya. Her zaman da kalbimin bir tarafında olacak. Özellikle de kapalı kaleye benim olduğum bu dönemde saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. "





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