Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi...

Gaziantep FK -Galatasaray mücadelesini yöneten hakem Kadir Sağlam maçın ardından 'Beyran' yemek için gittiği restoranda tepki ile karşılaştı.

, Fotoğraf; AA
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Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi...
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04 Şubat 2025 13:41
Trendyol 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçı yöneten hakem Kadir Sağlam dün verdiği ve vermediği kararlarla maçın tartışılan isimlerinden birisi oldu.

Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan maçta kararları ile tartışma yaratan Kadir Sağlam'a Gaziantep FK'nın da tepkisi ve öfkesi vardı.

BEYRAN YEMEK İÇİN GİTTİLER

Gaziantep Doğuş'ta yer alan habere göre; maçın bitiminde Gaziantep FK taraftarından büyük tepki alan Kadir Sağlam stattan ayrıldıktan sonra Beyran yemek için Emek Mahallesi'nde ünlü bir lokantaya gitti.

Ekibiyle birlikte restoranın önüne gelen Kadir Sağlam, kendisini tanıyan vatandaşların tepkisini çekti. Bazı kişilerin "Gaziantep'i doğradın; bir de utanmadan buraya beyran yemeye mi geldin!" dedikleri iddia edildi.

Bunu üzerine Kadir Sağlam ve diğer hakemler aldıkları tepki karşısında beyran yiyemeden lokantadan ayrılmak zorunda kaldı.

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