Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ni şampiyon tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon Beşiktaş
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16 Nisan 2023 16:56
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyon oldu.

Final etabı üçüncü maçında Adam Voleybol karşısında iki set kazanan Beşiktaş Ceylan Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ederek 2023-24 sezonunda misli.com Sultanlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

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