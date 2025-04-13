Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Vatanspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 61'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve zirve takibine devam etti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Hitabspor-Beylerbeyispor: 0-5
Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Moka United: 1-3
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-1
Galatasaray-Hakkarigücüspor: 2-2
Trabzonspor-ALG Spor: 4-0
Ünye Kadın Spor Kulübü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-3 (Hükmen)
Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Vatanspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 61'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve zirve takibine devam etti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Hitabspor-Beylerbeyispor: 0-5
Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Moka United: 1-3
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-1
Galatasaray-Hakkarigücüspor: 2-2
Trabzonspor-ALG Spor: 4-0
Ünye Kadın Spor Kulübü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-3 (Hükmen)