Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Kadınlar Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları
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13 Nisan 2025 18:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları sona erdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Vatanspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 61'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve zirve takibine devam etti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Bornova Hitabspor-Beylerbeyispor: 0-5

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Moka United: 1-3

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-1

Galatasaray-Hakkarigücüspor: 2-2

Trabzonspor-ALG Spor: 4-0

Ünye Kadın Spor Kulübü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-3 (Hükmen)

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