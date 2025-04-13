Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları sona erdi.



Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Vatanspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 61'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve zirve takibine devam etti.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Bornova Hitabspor-Beylerbeyispor: 0-5



Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Moka United: 1-3



Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-1



Galatasaray-Hakkarigücüspor: 2-2



Trabzonspor-ALG Spor: 4-0



Ünye Kadın Spor Kulübü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3



Karadeniz Ereğli Belediyespor-Çekmeköy Bilgidoğa: 0-3 (Hükmen)



