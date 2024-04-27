Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona finale kaldı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere ekibi Chelsea'yi 2-0 yenen İspanya temsilcisi Barcelona finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona finale kaldı
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27 Nisan 2024 23:31
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere ekibi Chelsea'yi 2-0 yenen İspanya temsilcisi Barcelona finale kaldı.

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının yarı finalinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı.

Konuk takım, 25. dakikada Aitana Bonmati ve 75. dakikada Fridolina Rolfö'nün attığı gollerle 2-0 galip geldi. Chelsea'de Kadiesha Buchanan, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Barcelona, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin diğer ayağında Fransa temsilcileri Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Lyon karşılaşacak. İlk maçı 3-2 kazanan Olimpik Lyon, pazar günü TSİ 17.00'de PSG'ye konuk olacak.

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