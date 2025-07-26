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Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya!

Milletler Ligi yarı finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup eden İtalya, adını finale yazdırdı. Finalde rakibi, Brezilya-Japonya maçının galibi olacak.

calendar 26 Temmuz 2025 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya!
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FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 yendi.

İtalya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselen ilk takım olurken Polonya ise yarın üçüncülük maçına çıkacak.

İtalya, finalde bugün TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.



VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.



Salon: Atlas Arena

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Stanislava Simic (Sırbistan)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini)

Polonya: Korneluk, Czyrnianska, Wenerska, Stysiak, Lukasik, Gryka (Szczyglowska, Smarzek, Damaske, Grabka, Jurczyk, Piasecka)

Setler: 25-18, 25-16, 25-14

Süre: 84 dakika

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