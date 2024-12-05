Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme maçları başlıyor

Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un da yer aldığı su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda son 4 takımın belli olacağı ikinci eleme turu maçları 6 Aralık Cuma günü İstanbul ve Sırbistan'da başlayacak.



Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Jadran Split (Hırvatistan) ile Otter Swimming (İngiltere) İstanbul'daki A Grubu'nda, Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) ise Sırbistan Novi Sad'daki B Grubu'nda mücadele edecek.



Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler yeri ve tarihi daha sonra belli olacak Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak.



Galatasaray Zena'nın ev sahipliğinde oynanacak A Grubu müsabakalarının programı şöyle:



6 Aralık Cuma:



18.30 Galatasaray Zena-İzmir Büyükşehir Belediyespor



20.30 Jadran Split-Otter Swimming



7 Aralık Cumartesi



18.00 Galatasaray Zena-Otter Swimming



20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jadran Split



8 Aralık Pazar



10.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Otter Swimming



12.00 Galatasaray Zena-Jadran Split



