Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Sonuçlar

Puan durumu

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Fenerbahçe Öznur Kablo 26 26 0 2236 1592 644 52 2. Galatasaray 26 23 3 2180 1685 495 49 3. Nesibe Aydın 26 19 7 1999 1777 222 45 4. OGM Ormanspor 26 16 10 2203 1902 301 42 5. Çankaya Üniversitesi 26 15 11 2153 1991 162 41 6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 26 14 12 2082 1954 128 40 7. BOTAŞ 26 14 12 1796 1736 60 40 8. Hatay Büyükşehir Belediyespor 26 13 13 2004 2019 -15 39 9. İzmit Belediyespor 26 11 15 1975 2007 -32 37 10. Bellona Kayseri Basketbol 26 10 16 2067 2009 58 36 11. Birevim Elazığ İl Özel İdare 26 10 16 1943 2036 -93 36 12. Beşiktaş HDI Sigorta 26 8 18 1977 2036 -59 34 13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 26 2 24 1656 2242 -586 28 14. Samsun Canik Belediyespor 26 1 25 1397 2682 -1285 27

Play-off eşleşmeleri ve maç programı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)