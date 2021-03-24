Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Normal sezonu namağlup lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
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24 Mart 2021 19:48
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Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90

Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62

Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76

Puan durumu

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar   O  G  M  A  Y  Av.  Puan 
1. Fenerbahçe Öznur Kablo  26  26   0  2236   1592  644  52
2. Galatasaray  26 23  3 2180  1685 495  49
3. Nesibe Aydın  26 19  7 1999 1777 222  45
4. OGM Ormanspor  26 16 10  2203 1902 301  42
5. Çankaya Üniversitesi  26 15 11 2153 1991 162  41
6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor  26 14 12 2082 1954 128  40
7. BOTAŞ 26 14 12 1796 1736 60  40
8.  Hatay Büyükşehir Belediyespor  26 13 13 2004 2019 -15  39
9. İzmit Belediyespor 26 11 15 1975 2007 -32  37
10. Bellona Kayseri Basketbol  26 10 16 2067 2009 58  36
11. Birevim Elazığ İl Özel İdare  26 10 16 1943 2036 -93  36
12. Beşiktaş HDI Sigorta  26 8 18 1977 2036 -59  34
13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol  26 2 24 1656 2242 -586  28
14. Samsun Canik Belediyespor  26 1 25 1397 2682 -1285  27
Play-off eşleşmeleri ve maç programı

Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

Müsabaka programı şöyle:

27 Mart Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

28 Mart Pazar

14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

30 Mart Salı

13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)



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