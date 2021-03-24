Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.
Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.
Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.
Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90
Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66
Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81
Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62
Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76
Puan durumu
Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:
Play-off eşleşmeleri ve maç programı
Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.
İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
27 Mart Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
28 Mart Pazar
14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)
17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
30 Mart Salı
13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)
31 Mart Çarşamba
14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)
16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.
Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.
Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90
Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66
Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81
Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62
Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76
Puan durumu
Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. Fenerbahçe Öznur Kablo
|26
|26
|0
|2236
|1592
|644
|52
|2. Galatasaray
|26
|23
|3
|2180
|1685
|495
|49
|3. Nesibe Aydın
|26
|19
|7
|1999
|1777
|222
|45
|4. OGM Ormanspor
|26
|16
|10
|2203
|1902
|301
|42
|5. Çankaya Üniversitesi
|26
|15
|11
|2153
|1991
|162
|41
|6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
|26
|14
|12
|2082
|1954
|128
|40
|7. BOTAŞ
|26
|14
|12
|1796
|1736
|60
|40
|8. Hatay Büyükşehir Belediyespor
|26
|13
|13
|2004
|2019
|-15
|39
|9. İzmit Belediyespor
|26
|11
|15
|1975
|2007
|-32
|37
|10. Bellona Kayseri Basketbol
|26
|10
|16
|2067
|2009
|58
|36
|11. Birevim Elazığ İl Özel İdare
|26
|10
|16
|1943
|2036
|-93
|36
|12. Beşiktaş HDI Sigorta
|26
|8
|18
|1977
|2036
|-59
|34
|13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
|26
|2
|24
|1656
|2242
|-586
|28
|14. Samsun Canik Belediyespor
|26
|1
|25
|1397
|2682
|-1285
|27
Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.
İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
27 Mart Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
28 Mart Pazar
14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)
17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
30 Mart Salı
13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)
31 Mart Çarşamba
14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)
16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)