Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Final serisinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek. Finalde 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde final serisi başlıyor
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21 Nisan 2023 14:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final mücadelesi cumartesi günü yapılacak ilk maçla başlayacak.

Play-off yarı finali serisinde BOTAŞ'ı 2-0'la geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 üstünlük sağlayarak eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding finalde karşılaşacak.

Final serisinde ilk maç normal sezon lideri Mersin temsilcisinin sahasında yapılacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube sayfasından ve Sports TV'den yayımlanacak.

İki takım bu sezon 2 Süper Lig, birer 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde olmak üzere 4 kez karşılaştı. Ligde iki ekip de birer galibiyet alırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Mersin temsilcisi oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise kupaya rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler ulaştı.

Final programı

TBF'den yapılan açıklamaya göre 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin maç programı şöyle:

Cumartesi:

19.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

23 Nisan Pazar:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)

25 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

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