07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Kadın futbolunda derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

07 Kasım 2025 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Havva Nur Demir yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmayı da kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 18 puan ve attığı 2 gol fazlasıyla ilk sırada yer aldı.

Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar ise 7 puanla 10. basamakta kendine yer buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
