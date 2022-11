JORGE JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Türkiye'de 18:57'de deprem tatbikatı yapılırken, aynı dakikalarda Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'a karşı 1-0 öne geçtiği maçta, 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını 13'e çıkardı. Konuk ekip Giresunspor'un gollerini ise 71. ve 83. dakikada Borja Sainz kaydetti. Giresunspor'un ikinci golünde Serdar Aziz dengesini kaybederken, Sainz Altay'ı da geçtikten sonra topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Pedro, 40. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin serisi sona erdi. Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon 14 maç sonra kaybetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 29 puanda kaldı. Giresunspor, 15 puana yükseldi.Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor maçında çift sarı karttan kırmızı gören Michy Batshuayi'yi cezası nedeniyle kadroya alamazken, Emre Mor ve Miguel Crespo'yu yedek soyundurdu.68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Diego Rossi, Miha Zajc ve Joao Pedro'yu ilk 11'de görevlendirdi.Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü ise Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Savunma önünde Willian Arao görev alırken, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Diego Rossi oynadı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'yu görevlendirdi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Çağtay Kurukalıp, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Arda Güler ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, kadroya dahil edildi.Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, sarı-lacivertli takımın son 2 antrenmanında hastalığı sebebiyle yer almamıştı.33 yaşındaki oyunca, maç günü yapılan son kontrollerde kendini iyi hissettiğini belirtince müsabakaya ilk 11'de başladı.Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 7 futbolcusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres ile cezalı Michy Batshuayi, zorlu müsabakada yer almadı.Bu oyuncuların yanı sıra Joshua King de teknik heyet kararıyla kadroya giremedi.Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, ligde 7 maç aradan sonra 11'de görev aldı.Ligde son olarak iç sahada Alanyaspor'u 5-0 yendikleri karşılaşmada 11'de forma giyen Rossi, daha sonrasında oynanan lig müsabakalarında yedek soyunmuştu.Rossi, sakatlığı nedeniyle ise İstanbulspor maçını kaçırmıştı.Fenerbahçeli taraftarlar, gündüz maçına yoğun ilgi gösterdi.Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.Portekizli teknik adam sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, tribünde üzerinde Jesus'un fotoğrafının yer aldığı dev bir pankart açtı.Karşılaşmadaki ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 51. saniyede gole yaklaştı. 2'ye 1 pozisyonda Valencia'nın ceza sahası içine ortasına Joao Pedro dokunamadı.Giresunspor, karşılaşmanın 16. dakikasında gole yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Altay, Serginho'ya gol izni vermedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 18. dakikasında penaltı kazandı. Bu dakika sağ kanatta topu alan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.Fenerbahçe'de penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 40. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada Hakem Arda Kardeşler, Joao Pedro'nun orta sahada Perez'e müdahalesini sarı kart olarak değerlendirdi. 13. dakikada ilk sarı kartını gören Pedro, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gitti.Giresunspor, bir kişi fazla oynamanın da verdiği avantajla ikinci yarıda rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. 53. dakikada sol kanattan çizgiye inen Sainz'in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bajic'in vuruşuna son anda Alioski ayak uzattı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 62. dakikada oyuna müdahalede bulundu. 62. dakikada Crespo ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdi. Miha Zajc ve Diego Rossi kenara geldi.Giresunspor, 71. dakikada eşitliği yakaladı. Sol kanattan ceza alanına gönderilen ortada Serdar Aziz'den seken topa gelişine vuran Borja Sainz, durumu eşitledi.Jorge Jesus, karşılaşmanın 79. dakikasında Serdar Dursun ve Emre Mor'u sahaya sürdü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Ezgjan Alioski kenara geldi.Karşılaşmanın 83. dakikasında Serdar Aziz savunmada büyük bir hata yaparken Borja Sainz araya girdi. Sainz, Altay'ı da geçerek kendisinin ve takımının 2. golünü attı.Fenerbahçe 85. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Serdar Dursun karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta gönderdi.Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.1. dakikada Valencia, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası sol çaprazında kale alanı önünde bekleyen Pedro'ya bıraktı. Pedro bir adım uzağında kalan meşin yuvarlağa dokunamadı.5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topla buluşan Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.16. dakikada bu kez konuk ekip etkili bir atak geliştirdi. Sainz'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Serginho'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay Bayındır topu kornere gönderdi.18. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar topu süren Ferdi Kadıoğlu, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı kararı verdi.19. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.71. dakikada konuk ekibin eşitliği sağlayan golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Serdar Aziz topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası sol çaprazında Sainz, önünde bulduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-183. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Serdar Aziz'in ceza sahası önünde arkasına döndüğü sırada dengesini kaybetmesiyle topu alan Sainz, kaleciyi de çalımlayarak sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye ikinci kez gönderdi: 1-284. dakikada Emre Mor'un sağ çaprazdan getirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.Bitexen Giresunspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.ÜlkerArda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet KömürcüoğluAltay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 79 Serdar Dursun), Arao (Dk. 86 Arda Güler), Zajc (Dk. 62 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Emre Mor), Rossi (Dk. 62 Osayi-Samuel), Valencia, PedroOnurcan Piri, Görkem Sağlam (Dk. 72 Berişbek), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic), Sainz, Serginho (Dk. 90+1 Sergen Piçinciol), Bajic (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)Dk. 19 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 71 ve 83 Sainz (Bitexen Giresunspor)Dk. 40 Pedro (Fenerbahçe)Dk. 26 Perez, Dk. 46 Arias, Dk. 63 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)