Juventus'ta Raul Jimenez çılgınlığı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Wolverhampton'dan Raul Jimenez transferi için girişimler yapıyor

Haber; Sporx.com dış haberler
Juventus'ta Raul Jimenez çılgınlığı
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19 Temmuz 2020 16:49
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un bu sezon kadrosuna katmak istediği yıldız belli oldu: Raul Jimenez!

Tutto Sport'un haberine göre; Douglas Costa ve Federico Bernardeschi ile bu sezon yollarını ayırmak isteyen ve teklifleri dinleyen Juventus, Wolverhampton'dan Raul Jimenez transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Wolverhampton'ın talep ettiği 60 milyon euroluk bonservisi düşürmeye çalışan Juventus, bu transfer için tüm şartlarını zorlama kararı aldı

Bu sezon toplam 51 maça çıkan 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu 26 gol atarken, 10 da asist yapma başarısı gösterdi.



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