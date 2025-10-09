Juventus'ta Kenan Yıldız krizi: Jorge Mendes devrede

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, taraflar arasında maaş konusunda henüz bir uzlaşma sağlanamadı.Daha önce kontratını 2029 yılına kadar uzatan 20 yaşındaki oyuncunun, yeni anlaşmada maaşının artırılması bekleniyor.Tuttosport'un haberine göre Kenan Yıldız şu anda Juventus'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor. Kulüp bu miktarı üç katına çıkarmaya hazırlanırken, futbolcunun menajerliğini yürüten babasının 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.Haberde, Juventus'un 4.5 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sunduğu, performansa bağlı primlerle bu tutarın 6 milyon euro seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.Yeni sözleşme imzalanması halinde Kenan Yıldız'ın takımda en yüksek kazanç elde eden isimlerden biri olacağı öngörülüyor. Şu anda Juventus'un maaş skalasında ilk sırada 12 milyon euro ile Dusan Vlahovic bulunurken, onu 6 milyon euro kazanan Jonathan David izliyor.Juventus formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kenan Yıldız için Chelsea, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 70 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak İtalyan kulübü bu öneriyi reddetti.Kenan Yıldız'ın potansiyeli Avrupa futbolunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Haberde, milli yıldızı temsil etmek isteyen pek çok menajer bulunduğu, bunlar arasında Cristiano Ronaldo ve Lamine Yamal gibi isimlerin menajeri olan Jorge Mendes'in de yer aldığı kaydedildi.Genç futbolcu, bu sezon Serie A'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. Toplamda 2 gol ve 4 asist üreten Kenan Yıldız, Juventus'un hücum hattındaki en dikkat çekici isimlerden biri haline geldi.Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. 20 yaşındaki milli yıldız, kontratını son olarak 2024'te yenilemişti.