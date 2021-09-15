Juventus Malmö'nün fişini ilk yarıda çekti

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Juventus, Malmö deplasmanına konuk oldu.



Eleda Stadion'da oynanan maçı Juventus 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.



Mücadelede gol perdesini açan isim 23. dakikada Alex Sandro oldu. 45. dakikaya gelindiğinde ise Dybala'nın penaltı golüyle fark ikiye çıktı. 45+1'de ise Morata skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı üç farklı Juventus üstünlüğüyle bitti.



İkinci yarıda Malmö'yü tamamen pasifize eden Juventus, skoru korumayı başararak galibiyeti elde eden taraf oldu.



Gruptaki diğer maçta Chelsea, Zenit'i 1-0 yenince Juventus, gruptaki ilk maçının ardından liderlik koltuğuna oturdu.



