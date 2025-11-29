Serie A'nın 13. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriye düşen Juventus, 2-1 kazandı.Juventus'a galibiyeti getiren golleri 27 ile 45+1. dakikalarda milli yıldızımızattı. Konuk ekip Cagliari'nin tek golü ise 26. dakikadageldi.Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika sahada kaldı. Cagliari'de yedek başlayan, 81. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde iki maçlık aranın ardından galip gelerek puanını 23'e yükseltti. Ligde son 9 maçından galibiyet çıkaramayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.Ligde 14. hafta Juventus, Napoli'ye konuk olacak. Cagliari, lider Roma'yı konuk edecek.