İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'a 15 puan silme cezası verileceği açıklandı.



Corriere dello Sport'un haberine göre, temyiz mahkemesinin verdiği karar neticesinde, siyah beyazlı kulübe sermaye kazancı ihlali nedeniyle 15 puan silme cezası verildiği duyuruldu. Bir süredir mali yolsuzluk nedeniyle zor günler geçiren ve inceleme altında bulunan Juventus'un 15 puan silme cezasının bu sezon uygulanacağı belirtildi.



Öte yandan yöneticiler Fabio Paratici'ye 2,5 yıl, Başkan Agnelli ile Arrivabene için 2 yıl, Sportif Direktör Pavel Nedved için 8 ay ve Cherubini için ise 1 yıl 4 ay men cezası verildiği belirtildi.



Şuanda Serie A'da 37 puanla 3. sırad bulunan Juventus, 15 puanının silinmesiyle 22 puanla 11. sıraya gerileyecek.





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