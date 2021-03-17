Jürgen Klopp'tan beyaz bayrak: 'Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz imkansız'

Liverpool Menajeri Jürgenn Klopp, sezon boyunca yaşadıkları talihsizlikleri anlattı ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimallerinin oldukça düşük olduğunu söyledi.



Komedi gibi hatalar yaptıklarını söyleyen Klopp, "Rakibimizin çok fazla şans yakalamasına gerek kalmıyor çünkü büyük hatalar yapıyoruz. Bazıları komedi gibi. Diğer yandan çok fazla şans buluyoruz ve gol beklentisinde Manchester City'nin arkasındayız ancak attıklarımıza bakarsak çok gerideyiz. Sezon boyunca bu problemleri yaşadık." dedi.



Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimallerinin imkansız olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Artık ligden Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz neredeyse imkansız. Tottenham'da Bale tekrar oynamaya başladı, iyiler. City ve United bizden çok uzaktalar, Chelsea yükselişte. Şampiyonlar Ligi bileti almamız çok zor, bunu biliyoruz. Böyle büyük sakatlıklar yaşanan bir sezonda Şampiyonlar Ligi'ni de genelde kazanamazsın." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'ne gidememeleri durumunda sorgulanacak kişinin kendisi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek, büyük bir finansal kayıp yaşarız. Dünyadaki tüm büyük futbol kulüplerinde böyle bir durumda ben sorgulanırım. Bu normaldir, bir gerçektir, futbol bir iştir. Ancak Liverpool'da biraz farklı. Kulüp sahipleri, sportif direktör, hatta oyuncular bile kimseden şüphe duymuyor burada. Durumumuzu kabul ettik ve bununla savaşmaya hazırız." şeklinde konuştu.



