Jurgen Klopp: ''Çok zor bir lig olacak''

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, yeni sezon öncesinde Premier League'i değerlendirdi.
Başarılı çalıştırıcı kendilerini zor bir lig beklediğini söylerken, rakiplerinin de zayıflamadığını dile getirdi.
Everton ve Wolves'ın da üst sıraları zorlayabileceğini söyleyen Klopp yaptığı kısa açıklamada ''United ve City'nin zayıfladığını düşünmüyorum. Tottenham da oyuncu satmadı, Arsenal ve Chelsea'nin de geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyorum. Everton da arkadan bastırabilir. Wolves cömertçe yatırım yaptı. Bence zor bir lig olacak'' ifadelerini kullandı.
Liverpool, bu sezon transferde yaklaşık 183 milyon euroluk bir harcama yaparak dikkatleri üzerine çekti.
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Başarılı çalıştırıcı kendilerini zor bir lig beklediğini söylerken, rakiplerinin de zayıflamadığını dile getirdi.
Everton ve Wolves'ın da üst sıraları zorlayabileceğini söyleyen Klopp yaptığı kısa açıklamada ''United ve City'nin zayıfladığını düşünmüyorum. Tottenham da oyuncu satmadı, Arsenal ve Chelsea'nin de geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyorum. Everton da arkadan bastırabilir. Wolves cömertçe yatırım yaptı. Bence zor bir lig olacak'' ifadelerini kullandı.
Liverpool, bu sezon transferde yaklaşık 183 milyon euroluk bir harcama yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın