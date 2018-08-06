Jurgen Klopp: ''Çok zor bir lig olacak''

, yeni sezon öncesinde Premier League'i değerlendirdi.Başarılı çalıştırıcı kendilerini zor bir lig beklediğini söylerken, rakiplerinin de zayıflamadığını dile getirdi.Everton ve Wolves'ın da üst sıraları zorlayabileceğini söyleyen Klopp yaptığı kısa açıklamadaifadelerini kullandı.Liverpool, bu sezon transferde yaklaşık 183 milyon euroluk bir harcama yaparak dikkatleri üzerine çekti.