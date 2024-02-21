Jürgen Klopp'a Bayern Münih yolu kapalı

Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Alman teknik adamın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Klopp hakkında çıkan Bayern Münih iddialarını yalanlayan Kosicke, "Jürgen önümüzdeki sezon herhangi bir milli takım ya da kulüp takımı çalıştırmayacak. Kararı kesin." ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un ismi, Thomas Tuchel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Bayern Münih ile anılıyordu.
Klopp hakkında çıkan Bayern Münih iddialarını yalanlayan Kosicke, "Jürgen önümüzdeki sezon herhangi bir milli takım ya da kulüp takımı çalıştırmayacak. Kararı kesin." ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un ismi, Thomas Tuchel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Bayern Münih ile anılıyordu.
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