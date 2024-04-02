Juninho adım adım Beşiktaş'a

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş transfer listesinin başında yer alan Juninho'da sona yaklaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juninho adım adım Beşiktaş'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2024 08:03
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Juninho'yla ilgili gelişmeler siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Kapaz'ı deplasmanda 6-1 yenen Karabağ şampiyon olurken transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna, "Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur" yanıtını vermişti. Beşiktaş yönetimi de oyuncunun bu cevabı sonrası resmi girişimlerini öne çekme kararı aldı.

Samet Aybaba'nın izlediği ve olumlu rapor verdiği isimlerden biri olan Azerbaycan şampiyonu Karabağ'ın Brezilyalı golcüsü Juninho için son olarak teknik direktörü Gurban Gurbanov da bir açıklama yaptı. Gurbanov, takımın yıldızlarından Juninho için Beşiktaş iddialarına, "Takımı korumak için çalışacağız. Bazen düşünmediğimiz, oyuncuları tutamayacağımız teklifler oluyor. Türkiye'den de teklifler var. Juninho yükselen bir yıldız. Bunlar futbolun normal dinamikleri içinde olan gerçekler. Kimsenin önünü de kapatamayız" yanıtını verdi. 

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Karabağ formasıyla 44 resmi maça çıkan Juninho bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery