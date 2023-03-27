Julio Cesar: 'Jorge Jesus - Brezilya! Yalan...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu'nu temsilen görüştüğü iddia edilen Julio Cesar'dan açıklama geldi.



Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Jorge Jesus, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir. Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır. Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim." dedi.



Brezilyalı eski kaleci, "Eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.



Cesar, "Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



BİR ADIM GERİDEN;

JESUS HAKKINDA O İDDİA



Portekiz basınından Record'un haberine göre; Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.



Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne hangi ismin getirileceği halen netleşmezken, Jorge Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ismi geçen adaylardan birisi olarak göze çarpıyor.









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