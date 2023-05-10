Jude Bellingham'ın Real Madrid sabırsızlığı

Real Madrid'e transfer olmaya karar veren Jude Bellingham, İspanyol devine transferinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Jude Bellingham'ın Real Madrid sabırsızlığı
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10 Mayıs 2023 17:54
Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, Real Madrid'e transfer için sabırsızlanıyor.

Bild'in haberine göre, kendisini isteyen takımlar arasından Real Madrid'i seçen İngiliz yıldız, bu transferin bir an önce resmiyet kazanmasını bekliyor.

Real Madrid ile Devler Ligi'ni kazanmak isteyen 19 yaşındaki futbolcunun ayrıca, Toni Kroos ve Luka Modric gibi isimlerin yanında forma giyerek kendisini geliştirmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Borussia Dortmund'da 41 maça çıkan Jude Bellingham, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

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