Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geliyor.

calendar 11 Eylül 2025 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 20:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi, oyuncuya Türkiye uçuşu için izin verdi. 

Kulüpler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanırken, Jota Silva'nın Beşiktaş'a transferi kiralık olarak gerçekleşecek.

OPSİYON ZORUNLU DEĞİL

Siyah-beyazlıların anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak. Ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR



Portekizli futbolcu, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00'de İstanbul Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

PERFORMANSI 

Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.