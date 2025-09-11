Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva transferinde mutlu sona ulaştı.



İngiliz ekibi, oyuncuya Türkiye uçuşu için izin verdi.



Kulüpler arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanırken, Jota Silva'nın Beşiktaş'a transferi kiralık olarak gerçekleşecek.



OPSİYON ZORUNLU DEĞİL



Siyah-beyazlıların anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak. Ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı aktarıldı.



İSTANBUL'A GELİYOR

Portekizli futbolcu, Beşiktaş için 12 Eylül Cuma günü sabah 07.00'de İstanbul Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.Geçtiğimi sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.