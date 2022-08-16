Joshua King: 'Rakipler için tehdit olacağız'

Fenerbahçe'de Joshua King, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi.



Maçta ilk golü atan King, "Tabii ki bizim için sonuç mutluluk verici. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Bugün oynadığımız maçı kazanmamız gerekiyordu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Bazen kırmızı kartlar sizin ritminizi düşürebilir ama bizim için böyle olmadı. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yeni oyuncular var, birlikte hareket ederek iyi sonuçlar almak istiyoruz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Norveçli futbolcu, "Premier Lig'de 7 sene oynadım ve zorlu bir ligdi. Bu lig dışarıdan küçümseniyor ama zorlu bir lig. Daha çok gol atabilirdik. Performans olarak yüzde 80-85'im. Daha iyi performans gösterebilirim. Şu an yüzde yüz değilim" diye konuştu.



Tecrübeli futbolcu son olarak, "Performansımdan dolayı memnunum. Hocamın istediklerinin yerine getirmeye çalıştım. Enner Valencia ile iyi bir kombinasyon oluşturduk. İleri uçta harika oyuncularımız, hepimizin birbirini iyi anlaması ile beraber rakipler için tehdit olacağız." sözlerini kullandı.





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