Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fransa Ligi takımlarından Toulouse'a transfer olan Joshua King, Angers ile 1-1 kaldıkları maçta ilk golünü attı.



Toulouse'un Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc'ın yanı sıra Joshua King ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ maça ilk 11'de başladı.



Joshua King, 90 dakika oynadığı maçın 64. dakikasında attığı golle Toulouse adına beraberliği sağladı ve mücadele 1-1 bitti. 32 yaşındaki Joshua King, 6. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.



Karşılaşmada Miha Zajc 73 dakika forma giyerken, Ümit Akdağ 56 dakika sahada kaldı.



Bu beraberliğin ardından Toulouse puanını 6'a yükseltti. Angers de 5 puana ulaştı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Toulouse, Montpellier'e konuk olacak.



