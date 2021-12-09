Joshua Kimmich, 2021 yılını kapattı!

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Joshua Kimmich'in 2021 yılında forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Joshua Kimmich, 2021 yılını kapattı!
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09 Aralık 2021 16:37
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in 2021 yılı içerisinde forma giyemeyeceği açıklandı.

Koronavirüse yakalanan ve atlattıktan sonra yaşadığı akciğerinde problem yaşayan 26 yaşındaki futbolcunun 2021 yılı içerisindeki Mainz, Stuttgart ve Wolfsburg maçlarını kaçıracağı belirtildi.

Yaşadığı rahatsızlıkla ilgili konuşan Kimmich, "İzolasyonumun sona ermesine sevindim. Şu anda iyiyim ancak akciğerlerimdeki küçük sızıntı nedeniyle egzersiz yapamıyorum. Toparlanmak, tekrar sahaya çıkmak için çalışacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum.

Joshua Kimmich, daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısına karşı olmadığını ancak aşının uzun vadedeki sonuçlarını görmek istediğini söylemişti.


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