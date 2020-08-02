Josep Bartomeu'dan Messi ve Lautaro Martinez açıklaması

Barcelona ile sık sık anılan Lautaro Martinez için, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'dan açıklama geldi. Katalan kulübünün başkanı Inter'le olan görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.



İki kulüp aylardır Arjantinli oyuncu için görüşme halindeydi ancak Inter'in süresi dolmasına rağmen, 111 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanmak istemesi sebebiyle görüşmeler tıkandı.



Serbest kalma bedeli olmamasına rağmen Inter, 111 milyon avroda ısrar ediyor ve koronavirüsün getirdiği ekonomik zorluklar sonrası bu ücret Barcelona için uçuk seviyelerde kalıyor.



Sözleşmesi 2023'de sona eren oyuncu için Bartomeu; "Lautaro için haftalardır görüşmeler var ancak şu an içinde bulunduğumuz durum büyük harcamalara izin vermiyor." dedi.



"MESSI SÖZÜNÜ TUTACAKTIR"



Barcelona Başkanı, ayrıca adı Inter'le anılan Lionel Messi için de açıklamalarda bulundu.



Bartomeu Arjantinli süper yıldız için; "Messi her zaman kariyerini burada tamamlamak istediğini söyledi. 2021'de sözleşmesi sona eriyor olsa da, Leo'nun en üst seviyede oynayacağı en az 3-4 yılı daha var. Onun futbolu burada bırakma sözünü tutacağına kesinmlikle güveniyorum." dedi.



