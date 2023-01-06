Josef de Souza: "En kötü sezonum"

Beşiktaş'ta, sakatlığının ardından Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartılan Josef de Souza, bir paylaşımda bulundu. Josef, sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en kötü sezonunu geçirdiğini kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: 'En kötü sezonum'
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06 Ocak 2023 21:07
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımın altına imza attı.

Brezilyalı yıldız, paylaşımında sakatlıklar nedeniyle kariyerinin en kötü sezonunu yaşadığını dile getirdi.

Josef'in açıklaması şu şekilde;

"Şüphesiz profesyonel olduğumdan beri en kötü sezonumu geçiriyorum. Sakatlıklar sezonunun kalan kısmında Tanrı beni korusun ve bana yardımcı olsun"




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