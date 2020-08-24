Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgi veren Carolina Alurralde, koronavirüsün ciddi halsizliğe neden olduğunu ve kolay bir süreç yaşanmadığını duyurdu.



Jose Sosa'nın eşinin açıklamasının ardından, yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, geçmiş olsun mesajı gönderdi.



O FUTBOLCU JOSE SOSA MI?



Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Carolina Alurralde'nin açıklamasının ardından Jose Sosa'nın da test sonucunun pozitif olduğu iddia edildi.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.



Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.



Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."



