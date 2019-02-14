Jose Sosa geri sayıma geçti

59 gündür sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan ve yeşil sahalara geri dönmek için gün sayan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürüyor.Arjantinli 10 numaranın fizik ve kondisyon açığını kapatabilmek adına özel olarak antrenman yaptığı öğrenildi.33 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında sahada olmayı hedefliyor