Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Portekizli'den cevap geldi

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun adı Mısır ekibi Al Ahly ile anıldı. Portekizli teknik adam, bu teklifi doğruladı. İşte detaylar...

calendar 03 Eylül 2025 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen Jose Mourinho için Mısır'dan dikkat çekici bir iddia geldi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre Al Ahly yönetimi, Portekizli teknik adamla temasa geçti.

"AL AHLY BENİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"


Kahire 24 adlı internet sitesine konuşan Mourinho, kendisine yapılan teklifi doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

 "Mısır Ligi takımlarından Al Ahly, Fenerbahçe'den ayrılmamdan sonra benimle temasa geçti ama ilgilenmediğimi söyledim."


Mısır ekibi Ahly, geçtiğimiz pazar günü Pyramids'e 2-0 mağlup olmasının ardından İspanyol çalıştırıcı Jose Ribeiro ile yollarını ayırmıştı.

Yerel basındaki bilgilere göre Ahly yönetiminin yeni teknik direktör için 40 farklı adayın özgeçmişini değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. 

 
 Reklam 
