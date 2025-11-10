09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-4
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Jose Mourinho öfkeli: "Bizim hatamız, hakemin hatası, VAR'ın hatası..."

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile evlerinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularının ve hakemin performanslarını eleştirdi.

calendar 10 Kasım 2025 09:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho öfkeli: 'Bizim hatamız, hakemin hatası, VAR'ın hatası...'
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Casa Pia ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından "sakin" olmak istediğini söyledi, ancak parmağını işaret etmekten kaçınmadı ve dolaylı olarak Sporting Lizbon ile Santa Clara arasında oynanan maçta yaşananları hatırlattı.

Basın toplantısında ise daha keskin konuştu: "Bizim hatamız, hakemin hatası, VAR'ın hatası... Hata derken nazik davranıyorum."

 Mücadele sonrası sahada hakemin üstüne yürüyen ve soyunma odası koridorunda da takip eden Mourinho, "Gol atana kadar ilk yarı iyiydi. İyi bir dinamizm ve yoğunluk vardı, 10 oyuncuyla ceza sahası girişinde blok oluşturulmuştu ama kanatlarda çok hareketlilik vardı. Ceza sahasına girmek için çok uğraştık ve güzel bir gol attık. Sonra bizim hatamızla, aynı şekilde devam etmemiz gereken bir döneme girdik, Benfica'nın sahip olması gereken hırs ve içgüdüden yoksunduk. Sonra ikinci yarıda tekrar iyileştik, 2-0 yaptık, maç bitmişti. Sonra hakem ve VAR'ın performansını yorumlayacağım, sonra dün ve bir hafta önce olanları analiz etmemiz gerekecek ve ben bu alana girmek istemiyorum" diyerek BTV'ye konuşan teknik direktör, futbolu yöneten organizasyonların kurallarını hatırlatarak devam etti.

"ANLAMAK ZOR"

Portekizli teknik adam, "Garip... Hakemin kararını anlamak zor, ama VAR'ın bariz bir pozisyona müdahale etmemesini anlamak daha da zor. Bu, UEFA, FIFA ve liglerin sezon başında açık örnekler olarak verdikleri en iyi örneklerden biri. Yumuşak ve dengeli olmak istiyorum, hakemin ve VAR'ın hatalı olduğunu söylemek istiyorum. Ama hayır, hakem yanlış karar verdiğinde VAR yardım eder... Peki neden yardım etmedi? Dün ve geçen hafta olanlara da cevap veremiyorum. Maçın bazı bölümlerinde Benfica oyuncuları daha fazla hırs ve kişilik göstermeli. Bu konuyu, daha sonra cezalandırılma riski olmadan, giremeyeceğim yollara girmeden açıklamak zor" diye devam etti.

"ÖFKE VE GEÇMİŞTEN GELEN BİR ŞEY VAR"

Maçın sonunda takım ile konuşmasının sorulması üzerine Mourinho, "Bu, size daha ayrıntılı olarak verdiğim mesajdı. Büyük bir öfke ve geçmişten gelen bir şey var, oyuncular açıklayamadıkları ama hissettikleri bu olumsuzluğu taşıyorlar. Öte yandan, devre arasında da söylediğim gibi, bu takımlar mucizeyi arıyorlar, bir şey olur mu diye sonuna kadar bekliyorlar. Enzo devre arasında kusmak için çıkmak zorunda kaldı, sanırım hastalıktan dolayı ve Prestianni'yi oyuna sokarak maçı daha çabuk bitirme mesajını verdim. Hakem ve VAR maçı yeniden başlatmaya karar verdi. İkinci golü ise yememizin suçu bize ait." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
