Jose Mourinho'nun Oosterwolde planı!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim 2024'teki Samsunspor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Jayden Oosterwolde, 8 Kasım'da ameliyat masasına yatmıştı. Hollandalı futbolcu, ülkesinde geçirdiği rehabilitasyon sürecini tamamlayıp İstanbul'a döndü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bireysel koşulara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Jose Mourinho'nun savunma planlarında önemli bir yere sahip olacak. Portekizli hocanın, üçlü defans sisteminde hem sol stoper hem de sol bek olarak görev vermeyi düşündüğü Oosterwolde'nin, kadro planlamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.
23 yaşındaki futbolcu, sakatlanana kadar 14 resmi maçta 1274 dakika sahada kalmıştı. Tüm maçlara ilk 11 başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı. Sadece sakatlandığı Samsun maçında 76'da oyundan çıkmıştı.
Bireysel koşulara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Jose Mourinho'nun savunma planlarında önemli bir yere sahip olacak. Portekizli hocanın, üçlü defans sisteminde hem sol stoper hem de sol bek olarak görev vermeyi düşündüğü Oosterwolde'nin, kadro planlamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.
23 yaşındaki futbolcu, sakatlanana kadar 14 resmi maçta 1274 dakika sahada kalmıştı. Tüm maçlara ilk 11 başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı. Sadece sakatlandığı Samsun maçında 76'da oyundan çıkmıştı.