Jose Mourinho'nun Oosterwolde planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'yi gelecek sezon hem sol bek hem de stoperde kullanmayı planlıyor. Oosterwolde, kadro planlamasında ilk sırada yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun Oosterwolde planı!
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17 Nisan 2025 09:55
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim 2024'teki Samsunspor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Jayden Oosterwolde, 8 Kasım'da ameliyat masasına yatmıştı. Hollandalı futbolcu, ülkesinde geçirdiği rehabilitasyon sürecini tamamlayıp İstanbul'a döndü.

Bireysel koşulara başlayan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon Jose Mourinho'nun savunma planlarında önemli bir yere sahip olacak. Portekizli hocanın, üçlü defans sisteminde hem sol stoper hem de sol bek olarak görev vermeyi düşündüğü Oosterwolde'nin, kadro planlamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcu, sakatlanana kadar 14 resmi maçta 1274 dakika sahada kalmıştı. Tüm maçlara ilk 11 başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı. Sadece sakatlandığı Samsun maçında 76'da oyundan çıkmıştı.

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