Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenerek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada farkı azaltsa da ortaya konan futbol yine ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmedi. Sarı-lacivertliler, Union SG maçında da sahadan galibiyetle ayrılsa da beklenen futbolu ortaya koyamamıştı.
Önceki günkü maçta özellikle Fred'siz sarı-lacivertliler ilk yarıda çok zorlanırken, istediği pozisyonları yakalayamadı, pas hataları da vardı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostic'i oyuna alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu. Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli. İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın."
Önceki günkü maçta özellikle Fred'siz sarı-lacivertliler ilk yarıda çok zorlanırken, istediği pozisyonları yakalayamadı, pas hataları da vardı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostic'i oyuna alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu. Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli. İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın."