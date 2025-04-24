Jose Mourinho için yeni iddia: Leeds United!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için farklı takım haberleri çıkmaya devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli teknik direktör için Rangers'ın ardından Leeds United iddiası gündeme geldi. Championship'ten Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United'da teknik direktör Daniel Farke'nin geleceği tartışılıyor.
"LEEDS İLE ADI GEÇİYOR"
Farke ile ayrılık olasılığını değerlendiren TalkSport sunucusu Alan Brazil, İngiliz ekibi için gündeme Jose Mourinho'nun adını getirdi.
Rangers dışında İskoçya'dan Celtic ile de adı geçen Mourinho için değerlendirmede bulunan Brazil, "Mourinho, bu üç takımdan birine gider mi?" şeklinde konuştu. Brazil'in bu sözlerini yanıtlayan diğer sunucu Sam Ellard, "Mourinho'nun adı Leeds United ile anılıyor." diye cevap verdi.
"GERİ DÖNMEK İSTER"
Bu sözlerin ardından açıklamalarına devam eden Brazil, "Leeds yerine Rangers'ı tercih etmesi mümkün değil. Leeds'i isterdi." sözlerini kullandı. Brazil'in bu sözlerini onaylayan Ellard da, "Premier Lig'e geri dönmeyi kabul eder." değerlendirmesinde bulundu.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Jose Mourinho için daha önce de Portekiz ve Brezilya milli takımları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'nin ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Portekizli teknik direktör için Rangers'ın ardından Leeds United iddiası gündeme geldi. Championship'ten Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United'da teknik direktör Daniel Farke'nin geleceği tartışılıyor.
"LEEDS İLE ADI GEÇİYOR"
Farke ile ayrılık olasılığını değerlendiren TalkSport sunucusu Alan Brazil, İngiliz ekibi için gündeme Jose Mourinho'nun adını getirdi.
Rangers dışında İskoçya'dan Celtic ile de adı geçen Mourinho için değerlendirmede bulunan Brazil, "Mourinho, bu üç takımdan birine gider mi?" şeklinde konuştu. Brazil'in bu sözlerini yanıtlayan diğer sunucu Sam Ellard, "Mourinho'nun adı Leeds United ile anılıyor." diye cevap verdi.
"GERİ DÖNMEK İSTER"
Bu sözlerin ardından açıklamalarına devam eden Brazil, "Leeds yerine Rangers'ı tercih etmesi mümkün değil. Leeds'i isterdi." sözlerini kullandı. Brazil'in bu sözlerini onaylayan Ellard da, "Premier Lig'e geri dönmeyi kabul eder." değerlendirmesinde bulundu.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Jose Mourinho için daha önce de Portekiz ve Brezilya milli takımları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'nin ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.