16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, başkan Sadettin Saran'ın sözlerine cevap verdi.

calendar 16 Ekim 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri Jose Mourinho ile ilgili konuştuğu kısımdı.

SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil" sözleri gündem olmuştu. Jose Mourinho'ya Saran'ın sözleri sorulurken deneyimli çalıştırıcı tek cümlelik bir cevap verdi.

MOURINHO'DAN CEVAP

Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." cevabını verdi. Mourinho konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.