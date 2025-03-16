Jose Mourinho'dan oyuncusuna: "Bu yaptığı illegal, manipülasyon"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin için gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan oyuncusuna: 'Bu yaptığı illegal, manipülasyon'
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16 Mart 2025 23:46
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası Allan Saint-Maximin için gelen soruya çarpıcı bir cevap etti.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri:

"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı.

Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal.

Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon...

Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır." 

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