Jose Mourinho'dan 'Moussa ve Steijn' uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'un güçlü yanları konusunda oyuncularını uyardı.
Portekizli teknik adam, taktik toplantıda savunma oyuncularına Hollanda ekibinin 10 numarası Sem Steijn'in defans arasına attığı ara paslara karşı dikkat etmelerini söyledi.
Savunmada boşluk bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Jose Mourinho, sağ kanatta forma giyen Hadj Moussa'nın da hızlı ve çalım yeteneği ile kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Moussa'dan F.Bahçe'nin solunda forma giyecek Oosterwolde ile Archie Brown sorumlu olacak.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasını Çarşamba günü TSİ 22.00'de Feyenoord deplasmanında oynayacak.
Portekizli teknik adam, taktik toplantıda savunma oyuncularına Hollanda ekibinin 10 numarası Sem Steijn'in defans arasına attığı ara paslara karşı dikkat etmelerini söyledi.
Savunmada boşluk bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Jose Mourinho, sağ kanatta forma giyen Hadj Moussa'nın da hızlı ve çalım yeteneği ile kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Moussa'dan F.Bahçe'nin solunda forma giyecek Oosterwolde ile Archie Brown sorumlu olacak.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasını Çarşamba günü TSİ 22.00'de Feyenoord deplasmanında oynayacak.