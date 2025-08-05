05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
20:00
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
20:00
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
21:00
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
21:00
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
19:00
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
19:30
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Jose Mourinho'dan 'Moussa ve Steijn' uyarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında çarşamba günü Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, oyuncuların Anis Hadj Moussa ve Sem Steijns'e dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

calendar 05 Ağustos 2025 09:33
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan 'Moussa ve Steijn' uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord'un güçlü yanları konusunda oyuncularını uyardı.

Portekizli teknik adam, taktik toplantıda savunma oyuncularına Hollanda ekibinin 10 numarası Sem Steijn'in defans arasına attığı ara paslara karşı dikkat etmelerini söyledi.

Savunmada boşluk bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Jose Mourinho, sağ kanatta forma giyen Hadj Moussa'nın da hızlı ve çalım yeteneği ile kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Moussa'dan F.Bahçe'nin solunda forma giyecek Oosterwolde ile Archie Brown sorumlu olacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasını Çarşamba günü TSİ 22.00'de Feyenoord deplasmanında oynayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.