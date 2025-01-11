Jose Mourinho'dan Kasımpaşa'ya övgü!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası gruplarına Kasımpaşa galibiyetiyle başlarken, teknik direktör Jose Mourinho, sahaya gençlerle çıkan İstanbul temsilcisinin mücadeleci futboluna hayran kaldığı öğrenildi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından hem rakip takım teknik heyetini, hem de futbolcuları tebrik eden Portekizli çalıştırıcının özellikle ikinci yarıda Kasımpaşa'nın ortaya koyduğu savunma performansını çok beğendiği ve rakip oyuncuları da bu nedenle kutladığı bildirildi.
JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Mourinho, genç futbolcuları tebrik ettikten sonra onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Sizin için iyi bir deneyim oldu. İyi bir takımsınız. Hepinizle gurur duydum. Eğer üç tane daha fazla gol atamadıysak bu sizin sayenizde oldu. Savunma futbolunu çok iyi yapıyorsunuz. Savunmanıza bayıldım. Böyle devam edin. Sizinle oynamak bizim için de iyi bir deneyimdi. Bu maçın faydalarını göreceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum."
KASIMPAŞA'NIN KADROSU
Kasımpaşa, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakip karşısına çok farklı bir 11 ile çıktı. İstanbul ekibinin sahaya sürdüğü 11'de dokuz (Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Sarp Yavrucu, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yunus Emre Atakaya), yedek kulübesinde ise 1 (Bahtiyar Aras Özden) profesyonel futbolcu vardı. Kasımpaşa'nın 11'indeki amatör oyuncular Beraat Doğan Yıldız ve Yaman Suakar olurken, konuk ekibin kadrosunun yaş ortalaması ise 17'diydi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından hem rakip takım teknik heyetini, hem de futbolcuları tebrik eden Portekizli çalıştırıcının özellikle ikinci yarıda Kasımpaşa'nın ortaya koyduğu savunma performansını çok beğendiği ve rakip oyuncuları da bu nedenle kutladığı bildirildi.
JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ
Mourinho, genç futbolcuları tebrik ettikten sonra onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Sizin için iyi bir deneyim oldu. İyi bir takımsınız. Hepinizle gurur duydum. Eğer üç tane daha fazla gol atamadıysak bu sizin sayenizde oldu. Savunma futbolunu çok iyi yapıyorsunuz. Savunmanıza bayıldım. Böyle devam edin. Sizinle oynamak bizim için de iyi bir deneyimdi. Bu maçın faydalarını göreceğiz. Hepinizi tebrik ediyorum."
KASIMPAŞA'NIN KADROSU
Kasımpaşa, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakip karşısına çok farklı bir 11 ile çıktı. İstanbul ekibinin sahaya sürdüğü 11'de dokuz (Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Sarp Yavrucu, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yunus Emre Atakaya), yedek kulübesinde ise 1 (Bahtiyar Aras Özden) profesyonel futbolcu vardı. Kasımpaşa'nın 11'indeki amatör oyuncular Beraat Doğan Yıldız ve Yaman Suakar olurken, konuk ekibin kadrosunun yaş ortalaması ise 17'diydi.