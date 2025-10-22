21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Jose Mourinho'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

22 Ekim 2025 01:55

Jose Mourinho'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Newcastle'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde puansız kaldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başında Portekiz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş sözler sarf etti.

"FENERBAHÇE, 5 KATINI TEKLİF ETTİ"

Mağlubiyetin ardından konuşan Portekizli teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'nu şu anda takımda çok görmek istediği belirtirken şu ifadeleri kullandı:

 "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu."

"ZİHİNSEL OLARAK ÇÖKTÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık çünkü maçın eşit olduğunu düşünüyorum ama daha çok pozisyon bulduk. Dört taneydi. Bu kadar çok gol atıp da gol atmamak zor. İlk yarıda sonuç son derece adaletsizdi. İkinci yarıda da benzer bir başlangıç yaptık ve ikinci gol oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Bu, göze alamayacağımız bir gol. Hücum odaklı bir duran toptu, pozisyon kaybettik. Takım psikolojik olarak zayıfladı ve büyük bir fark ortaya çıktı. Maçın son 30 dakikasına girildiğinde, bizimkinden tamamen farklı bir motora sahip olduklarını çok iyi biliyordum. Eşit olsaydık, tempo farkını gizleyebilirdik. Takım fiziksel ve zihinsel olarak çöktü. İlk yarıda yiyemediklerimizi son 15-20 dakikada yedik." dedi.

"TOPARLAMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak Mourinho, "Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
