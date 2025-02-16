Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nı kazanan basketbol takımını tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
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16 Şubat 2025 23:05
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupaya uzandı.

Maçın ardından kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşımında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nı kazanan basketbol takımını tebrik etti.

Mourinho, tebrik mesajında şu notu paylaştı:

"Basketbol takımımızı tebrik ederim! Tebrikler çocuklar, tebrikler Koç Jaskikevicius!"

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