Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupaya uzandı.
Maçın ardından kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşımında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nı kazanan basketbol takımını tebrik etti.
Mourinho, tebrik mesajında şu notu paylaştı:
"Basketbol takımımızı tebrik ederim! Tebrikler çocuklar, tebrikler Koç Jaskikevicius!"
Maçın ardından kendi Instagram hesabından bir hikaye paylaşımında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nı kazanan basketbol takımını tebrik etti.
Mourinho, tebrik mesajında şu notu paylaştı:
"Basketbol takımımızı tebrik ederim! Tebrikler çocuklar, tebrikler Koç Jaskikevicius!"