Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
16 Şubat Pazar günü de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Mourinho, idmanda topun üstüne oturduğu fotoğrafını paylaştı ve altına "Bir maç kazandığınızda ama 48 saat sonra başka bir maçınız daha olduğunda..." notunu düştü.
İşte o paylaşım;
16 Şubat Pazar günü de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Mourinho, idmanda topun üstüne oturduğu fotoğrafını paylaştı ve altına "Bir maç kazandığınızda ama 48 saat sonra başka bir maçınız daha olduğunda..." notunu düştü.
İşte o paylaşım;
Jose Mourinho: "Bir maç kazandığınızda ama 48 saat sonra başka bir maçınız daha olduğunda..." pic.twitter.com/IziDS4q41X
— Sporx (@sporx) February 14, 2025
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