Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım

Mourinho, idmanda topun üstüne oturduğu fotoğrafını paylaştı ve altına "Bir maç kazandığınızda ama 48 saat sonra başka bir maçınız daha olduğunda..." notunu düştü.





Jose Mourinho: "Bir maç kazandığınızda ama 48 saat sonra başka bir maçınız daha olduğunda..." pic.twitter.com/IziDS4q41X



— Sporx (@sporx) February 14, 2025