Jose Mourinho'dan 5 değişiklik!

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrumspor'a karşı sahaya çıkardığı ilk 11'de 5 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına farklı bir kadroyla çıktı.
2 İSİM KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bıraktı.
BODRUMSPOR MAÇININ 11'İNE GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrumspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao, Kostic'in yerine Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü forma giydi.
TADIC VE SZYMANSKI YENİDEN 11 BAŞLADILAR
Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred ile geçen hafta dinlendirilen Tadic ve Szymanski 11'de tekrar yer buldu. Sol bekte Kostic'in yerine Mert Müldür'ü tercih eden Mourinho, savunmada da Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi.
2 İSİM KADRODA YER ALMADI
Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bıraktı.
BODRUMSPOR MAÇININ 11'İNE GÖRE 5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Sarı-lacivertli takımın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrumspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao, Kostic'in yerine Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü forma giydi.
TADIC VE SZYMANSKI YENİDEN 11 BAŞLADILAR
Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred ile geçen hafta dinlendirilen Tadic ve Szymanski 11'de tekrar yer buldu. Sol bekte Kostic'in yerine Mert Müldür'ü tercih eden Mourinho, savunmada da Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi.