Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde
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18 Ağustos 2024 19:54
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 20:06
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Mourinho'nun maç esnasından notlar alması dikkat çekti.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da tribünde Mourinho'ya eşlik etti.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi.

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