Jose Mourinho, Başakşehir'de tribünde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.
Portekizli teknik adam, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Mourinho'nun maç esnasından notlar alması dikkat çekti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da tribünde Mourinho'ya eşlik etti.
Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi.
Portekizli teknik adam, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Mourinho'nun maç esnasından notlar alması dikkat çekti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da tribünde Mourinho'ya eşlik etti.
Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadeleyi tribünden izledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor. pic.twitter.com/LzZwyRIIsH
— Sporxtv (@sporxtv) August 18, 2024
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