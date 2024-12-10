Jose Mourinho, Avrupa'da gündem oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından Avrupa'da gündem oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho, Avrupa'da gündem oldu!
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10 Aralık 2024 11:03
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olarak sunulan ve kongreyi kazanan Ali Koç ile Fenerbahçe'ye gelen Jose Mourinho, ilk 6 ayında tartışma konusu oldu.

Geçen yıl İsmail Kartal ile 99 puan toplayıp ligi ikinci bitiren, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon 2 ezeli rakibine karşı oynadığı ilk derbileri kaybetti. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki performansını yakından takip eden Avrupa medyası ise birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı.

Fransız basınından Le Phoceen.fr adlı sitenin Mourinho analizi en dikkat çekeni oldu: "Mourinho acı sona giderek daha da mı yaklaşıyor? Yoğun bir baskıyla karşı karşıya. Umut verici bir başlangıca rağmen Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı alınan yenilgiler, konumunu zayıflattı. Durumunu düzeltmeyi amaçlıyor. Bir kahraman olarak karşılanmıştı. İddialı vaatlerle camianın imajını canlandırmaya hazır görünüyordu. Birkaç ay sonra iklim çok farklı bir noktaya geldi. Acımasız bir ortamla karşı karşıya. Geçici olarak 2. sıradalar ama sembolik olarak çok önemli olan derbileri kaybetti. Basın toplantısında, 'Bana kredi verin, hiç kimse birkaç ayda mucize gösteremez' dedi. Eleştirileri hızla olumlu ivmeye dönüştürmesi gerekiyor aksi halde macerası yarım kalacak."

İngiliz basınından empireofthekop, "Bilindik ağıtları tekrar etmeye başladı" derken İspanyol medyasından Aupaathletic, "Mou'nun geleceği Bilbao maçına bağlı" dedi. Bilbaohiria'nın spor yazarı Gomez ise "Bilbao, Mou'nun ipini çekebilir" yorumunu yaptı.

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