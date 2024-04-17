Jose Enrique: 'Salah, Arabistan'a gidecek'

İspanyol eski futbolcu Jose Enrique, Muhammed Salah'ın Suudi Arabistan'a transfer olacağını belirtti.



Jose Enrique yaptığı açıklamada, "Muhammed Salah'a doğru teklif gelirse ayrılacağını düşünüyorum. Geçen yaz yaklaşık 200 milyon lira teklif edildi. Salah ayrılık için karar vermişti ancak Liverpool izin vermedi. Bence bu yaz kesinlikle Arabistan'a gidecektir." dedi.



İspanyol eski oyuncu, "Klopp ayrılıyor. Salah'ın da transfer yapmasının tam zamanı. Liverpool'da birçok değişiklik olacak." ifadelerini kullandı.



Jose Enrique ayrıca, "Muhtemelen Salah, kariyerinin son büyük kontratını yapacak." şeklinde konuştu.





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