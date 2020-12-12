Jorge Nicola: 'Fenerbahçe'nin teklifi reddedildi'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Patrick için teklif yaptığı ortaya çıktı.



ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre; Internacional, transfer döneminde Flamengo ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddetti.



28 yaşındaki Patrick merkez orta saha olarak görev alıyor. Brezilyalı oyuncu daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymişti.



Patrick, 2020'de takımıyla 30 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.



