Jorge Nicola: "Fenerbahçe'nin teklifi reddedildi"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncu Patrick için Internacional'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Jorge Nicola: 'Fenerbahçe'nin teklifi reddedildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2020 17:12
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Patrick için teklif yaptığı ortaya çıktı.

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre; Internacional, transfer döneminde Flamengo ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddetti.

28 yaşındaki Patrick merkez orta saha olarak görev alıyor. Brezilyalı oyuncu daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymişti.

Patrick, 2020'de takımıyla 30 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için